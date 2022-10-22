На этой неделе аналитики Piper Sandler заявили, что представленная недавно видеокарта GeForce RTX 4090 пользуется высокой популярностью у покупателей, что позволяет авторам прогноза рассчитывать на повторение этого успеха последующими представителями игровой архитектуры Ada Lovelace. При этом снижение цен на видеокарты поколения Ampere дополнительно стимулирует очищение складов в рознице от излишков видеокарт, поэтому «дна» NVIDIA достигнет уже скоро.
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По мнению авторов аналитической записки, в период с февраля по апрель следующего года выручка NVIDIA в игровом сегменте уже сможет вернуться к росту, и данная тенденция в дальнейшем сохранится до января 2024 года включительно. Компания, напомним, сильно пострадала от снижения спроса на игровые видеокарты со стороны любителей игр и участников рынка криптовалют, поскольку на спад в потребительском сегменте рынка наслоилась так называемая «криптозима».