В этом убеждены аналитики Piper Sandler.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На этой неделе аналитики Piper Sandler заявили, что представленная недавно видеокарта GeForce RTX 4090 пользуется высокой популярностью у покупателей, что позволяет авторам прогноза рассчитывать на повторение этого успеха последующими представителями игровой архитектуры Ada Lovelace. При этом снижение цен на видеокарты поколения Ampere дополнительно стимулирует очищение складов в рознице от излишков видеокарт, поэтому «дна» NVIDIA достигнет уже скоро.

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Источник изображения: NVIDIA

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По мнению авторов аналитической записки, в период с февраля по апрель следующего года выручка NVIDIA в игровом сегменте уже сможет вернуться к росту, и данная тенденция в дальнейшем сохранится до января 2024 года включительно. Компания, напомним, сильно пострадала от снижения спроса на игровые видеокарты со стороны любителей игр и участников рынка криптовалют, поскольку на спад в потребительском сегменте рынка наслоилась так называемая «криптозима».