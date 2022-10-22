По информации Reuters, участвующие в финансировании сделки Илона Маска (Elon Musk) по покупке активов Twitter банки вынуждены воздержаться от реализации первоначального плана, согласно которому они хотели перепродать долговые обязательства на общую сумму $13 млрд другим инвесторам, как это часто делается в подобных случаях.
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Как поясняется, виной всему не только не самый лучший инвестиционный климат, но и неопределённость относительно будущих действий Илона Маска в статусе нового владельца Twitter. Он пока не представил кредиторам ни будущий состав руководства компании, ни бизнес-план её развития. Масла в огонь подлил и сам миллиардер, который недавно заявил, что он и его партнёры по сделке очевидным образом переплачивают за активы Twitter, которые по условиям апрельского соглашения сторон оцениваются в $44 млрд.
По словам источника, Morgan Stanley, Bank of America и Barclays могут переуступить долговые обязательства, которые будут задействованы при реализации сделки, сторонним инвесторам, но произойдёт это в более предсказуемых условиях. По мнению некоторых экспертов, Илону Маску всё равно потребуется продать акции Tesla на сумму около $3 млрд, чтобы полностью покрыть сумму, необходимую для выкупа активов Twitter.