Сами по себе электронные дверные замки, отпираемые магнитной картой, меткой или мобильным устройством через NFC, существуют уже не один год и активно используются отелями, а также частными лицами при построении экосистемы «умного дома». Как сообщает CNBC, компания Apple в этом отношении демонстрировала некоторую инертность, лишь недавно начав продавать в своих американских магазинах совместимый с фирменной платформой электронный дверной замок Level Lock+ по цене $329.
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Изделие выпускается компанией Level Home, а роль Apple заключается в его интеграции в собственную программную инфраструктуру. Мобильное устройство с интерфейсом NFC, будь то iPhone или Apple Watch, может быть использовано для отпирания такого замка, а «электронным ключом» можно поделиться с родственниками или друзьями дистанционно, открывая им тем самым доступ в жилище. Кстати, в автомобильном сегменте BMW и Hyundai используют подобные решения для доступа к транспортным средствам при помощи устройств Apple, а сети отелей давно взяли на вооружение эту технологию, позволяя постояльцам отпирать двери номера при помощи личных мобильных устройств.