Компания существует на принципах рыночной конкуренции, как утверждают её представители.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Издание Bloomberg вчера сообщило, что на совещании Министерства промышленности и информационных технологий КНР представители китайской компании YMTC выразили неуверенность в своей способности сохранить бизнес в условиях новых адресных санкций со стороны США. Китайские власти в ответ, как сообщает источник, рекомендовали подобным компаниям рассчитывать на внутренний рынок КНР и пообещали предоставить необходимые для функционирования бизнеса субсидии.

реклама

Источник изображения: YMTC

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На сайте YMTC позже появился пресс-релиз, который опровергал участие компании в подобном совещании, а также всячески подчёркивал её приверженность принципам законности и рыночной конкуренции. Производитель памяти даже пригрозил тем СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о нём, судебным преследованием. Для YMTC любая ассоциация с китайскими властями только усугубит сложившуюся ситуацию, поэтому раздражение производителя памяти можно понять.