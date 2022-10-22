Издание Bloomberg вчера сообщило, что на совещании Министерства промышленности и информационных технологий КНР представители китайской компании YMTC выразили неуверенность в своей способности сохранить бизнес в условиях новых адресных санкций со стороны США. Китайские власти в ответ, как сообщает источник, рекомендовали подобным компаниям рассчитывать на внутренний рынок КНР и пообещали предоставить необходимые для функционирования бизнеса субсидии.
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На сайте YMTC позже появился пресс-релиз, который опровергал участие компании в подобном совещании, а также всячески подчёркивал её приверженность принципам законности и рыночной конкуренции. Производитель памяти даже пригрозил тем СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о нём, судебным преследованием. Для YMTC любая ассоциация с китайскими властями только усугубит сложившуюся ситуацию, поэтому раздражение производителя памяти можно понять.