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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
YMTC отрицает сотрудничество с властями Китая по вопросу компенсации последствий санкций США
Компания существует на принципах рыночной конкуренции, как утверждают её представители.
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Издание Bloomberg вчера сообщило, что на совещании Министерства промышленности и информационных технологий КНР представители китайской компании YMTC выразили неуверенность в своей способности сохранить бизнес в условиях новых адресных санкций со стороны США. Китайские власти в ответ, как сообщает источник, рекомендовали подобным компаниям рассчитывать на внутренний рынок КНР и пообещали предоставить необходимые для функционирования бизнеса субсидии.

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Источник изображения: YMTC

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На сайте YMTC позже появился пресс-релиз, который опровергал участие компании в подобном совещании, а также всячески подчёркивал её приверженность принципам законности и рыночной конкуренции. Производитель памяти даже пригрозил тем СМИ, которые распространяют недостоверную информацию о нём, судебным преследованием. Для YMTC любая ассоциация с китайскими властями только усугубит сложившуюся ситуацию, поэтому раздражение производителя памяти можно понять.

#китай #санкции #сша #ymtc
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