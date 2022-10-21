И станет лидером уже в этом году.

Ассоциация участников рынка полупроводниковых компонентов SEMI, которая объединяет более 2500 компаний и организаций, на уходящей неделе опубликовала свой прогноз по траектории развития производственных линий, ориентированных на выпуск чипов с использованием зрелой литографии и кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Передовые линии используют более крупные 300-мм пластины и более продвинутые техпроцессы, но пандемия показала, что на рынке вырос спрос и на самые простые компоненты, которые выпускаются на не самом передовом оборудовании.

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Источник изображения: Intel

Производители чипов, судя по динамике запуска новых линий, обрабатывающих 200-мм пластины, ещё в 2020 году поняли, что нужно расширять профильные мощности. На второй год пандемии в строй было введено сразу шесть новых линий, в текущем году к ним присоединятся ещё три, в следующем лишь одна, а 2024 год вновь порадует увеличением количества новых производственных линий на две штуки. Наконец, в 2025 году появится ещё одна новая линия, итого за шесть лет будут запущены 13 специализированных линий, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 200 мм.

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При этом объём ежемесячно обрабатываемых кремниевых пластин данного типа к 2025 году вырастет до 7 млн штук. На интервале прогнозирования активнее всего будет расширяться производство силовой электроники и автомобильных полупроводниковых компонентов, с 2021 по 2025 год оно вырастет на 58%. В географическом выражении лидером по темпам проста окажется Китай, который прибавит по мощностям сразу 66% и уже по итогам текущего года сможет занять первое место с долей рынка 21%, тогда как Тайвань будет довольствоваться вторым местом и 11% рынка. Кстати, на третьем месте останется Япония с 10% рынка, а вот Южная Корея даже к концу пятилетки сможет занять не более 2%.