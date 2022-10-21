Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основное предприятие Foxconn по производству Apple iPhone начало вводить новые санитарные ограничения
Чжэнчжоу погружается в локдаун.
рекомендации
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

Около 1 млн жителей китайского города Чжэнчжоу уже вынуждены оставаться дома в рамках нового локдауна, предпринятого местными властями на фоне распространения коронавирусной инфекции. До сих пор эти ограничения не влияли на работу расположенного здесь крупнейшего предприятия Foxconn по контрактной сборке Apple iPhone, но теперь Bloomberg сообщает о появлении требований к сотрудникам носить маски класса N95, передвигаться к месту работы по строго определённым маршрутам и не посещать помещения для коллективного приёма пищи в рабочее время.

реклама

Источник изображения: Foxconn

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Сотрудникам предприятия предписывается забирать контейнеры с едой в свои комнаты в рабочих общежитиях и обедать там. По всей видимости, непосредственно на производственную деятельность эти ограничения пока не влияют, поэтому нельзя утверждать, что выпуск iPhone в результате может пострадать. По некоторым данным, тот же iPhone 14 Plus не пользуется той популярностью, на которую рассчитывала компания Apple, поэтому вряд ли некоторое сокращение объёмов производства новых смартфонов этой марки нанесёт заметный вред бизнесу американского заказчика.

#смартфоны #apple #iphone #foxconn #локдаун
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Заказы Apple на выпуск iPhone 14 Plus сокращены почти сразу после дебюта
В этом году объёмы продаж смартфонов сократятся на 160 млн штук
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
129
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
58
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
26
6 необычных гоночных игр
11
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
55
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
12
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
6
Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам
13

Сейчас обсуждают

Tilk
11:28
да-да, и крылатые ракеты РФ - это тоже мультики, а Украинцы сами себе все взрывают, с вами согласен. А еще америкосы не летали на Луну и Земля плоская.
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
Kasyan
11:27
Годнота, это вам ссаный ремейк SH2 от поляков!
Леон и его фонарик — в полноценном геймплейном видео ремейка Resident Evil 4
Игорь Меркулов
11:25
Когда купил 3070 за 30ку ☺
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
grom9000
11:22
это просто слив. Любая американская корпорация собирает данные, чтобы потом вредить
Microsoft предупреждает об утечке данных клиентов
Levithan101
11:20
А что rtx4070 должна быть не урезанным аналогом rtx4080? Да и как может быть аналогом карта другого сегмента?
Инсайдер: в качестве RTX 4070 NVIDIA предоставит геймерам сильно урезанный вариант RTX 4080 12Gb
Тихон Вергентьев-Михайлов
11:20
есть инфа от других источников, что 13900К неожиданно хорош по параметру производительность на Ватт при ограничении уровня потребления до 90Вт (опция предлагается). На такой мощности он работает также...
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
Сергей Клычков
11:19
20 долларов он будет стоить
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
Болт на спице
11:19
Шизойд, мост до сих пор не отремонтирован - вот, что не так. Ты лох.
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
Тихон Вергентьев-Михайлов
11:17
..."Кроме того, некоторых пользователей может остановить гетерогенная структура процессоров Intel Raptor Lake-S"... ну у АМД давно используется многочиплетные технологии, что ещё хуже чем просто разны...
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
D3m0n
11:13
Что за цены в картофельных фантиках?
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем