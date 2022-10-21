Чжэнчжоу погружается в локдаун.

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Около 1 млн жителей китайского города Чжэнчжоу уже вынуждены оставаться дома в рамках нового локдауна, предпринятого местными властями на фоне распространения коронавирусной инфекции. До сих пор эти ограничения не влияли на работу расположенного здесь крупнейшего предприятия Foxconn по контрактной сборке Apple iPhone, но теперь Bloomberg сообщает о появлении требований к сотрудникам носить маски класса N95, передвигаться к месту работы по строго определённым маршрутам и не посещать помещения для коллективного приёма пищи в рабочее время.

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Источник изображения: Foxconn

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Сотрудникам предприятия предписывается забирать контейнеры с едой в свои комнаты в рабочих общежитиях и обедать там. По всей видимости, непосредственно на производственную деятельность эти ограничения пока не влияют, поэтому нельзя утверждать, что выпуск iPhone в результате может пострадать. По некоторым данным, тот же iPhone 14 Plus не пользуется той популярностью, на которую рассчитывала компания Apple, поэтому вряд ли некоторое сокращение объёмов производства новых смартфонов этой марки нанесёт заметный вред бизнесу американского заказчика.