На направлении полупроводников снижение достигло 12,8%.

Как сообщает Bloomberg, статистика первых 20 дней показала, что объёмы южнокорейского экспорта сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полупроводниковый экспорт продемонстрировал снижение на 12,8%, причём на китайском направлении он сократился на 16,3%.

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Источник изображения: Bloomberg

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Всё это говорит о том, что спрос на полупроводниковые компоненты и микросхемы памяти в частности продолжает снижаться. Резкое ослабление южнокорейской национальной валюты ухудшило положение импортёров — та же закупка оборудования для производства чипов теперь обходится им дороже, при этом выручка в валютном эквиваленте падает. Компонентов для сетей связи из Южной Кореи за первые 20 дней октября было экспортировано на 15,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее, а тайваньское направление продемонстрировало снижение корейской экспортной выручки на 26,7%. С другой стороны, в США было поставлено на 6,3% больше продукции в стоимостном выражении, и даже Вьетнам продемонстрировал рост на 1,7%. Если экспорт продукции в Китай сократился на 16,3%, то импорт из КНР в Южную Корею вырос на 10,9%.