Дно ещё не достигнуто.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Судя по комментариям генерального директора Acer Джейсона Ченя (Jason Chen) на страницах ресурса DigiTimes, данный участник рынка готовых ПК не испытывает особого оптимизма по поводу скорого восстановления спроса. По его мнению, даже по итогам первой половины 2023 года объёмы продаж компьютеров и ноутбуков снизятся на двузначное количество процентов в годовом сравнении. Если «дно» и будет достигнуто, то случится это не ранее второй половины следующего года.

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Источник изображения: Acer

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В принципе, на следующей неделе свои квартальные отчёты опубликуют поставщики центральных процессоров и видеокарт — компании Intel и AMD, их руководство не сможет избежать необходимости сформировать хотя бы какой-то прогноз по развитию рынка на ближайшие месяцы. К концу октября сложится общая картина по тенденциям в этом сегменте, и тогда станет понятно, насколько велик пессимизм главы Acer. Аналитики IDC и Gartner выяснили, что в третьем квартале спрос на ПК и ноутбуки в годовом сравнении упал на 15-20%.