Судя по комментариям генерального директора Acer Джейсона Ченя (Jason Chen) на страницах ресурса DigiTimes, данный участник рынка готовых ПК не испытывает особого оптимизма по поводу скорого восстановления спроса. По его мнению, даже по итогам первой половины 2023 года объёмы продаж компьютеров и ноутбуков снизятся на двузначное количество процентов в годовом сравнении. Если «дно» и будет достигнуто, то случится это не ранее второй половины следующего года.
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В принципе, на следующей неделе свои квартальные отчёты опубликуют поставщики центральных процессоров и видеокарт — компании Intel и AMD, их руководство не сможет избежать необходимости сформировать хотя бы какой-то прогноз по развитию рынка на ближайшие месяцы. К концу октября сложится общая картина по тенденциям в этом сегменте, и тогда станет понятно, насколько велик пессимизм главы Acer. Аналитики IDC и Gartner выяснили, что в третьем квартале спрос на ПК и ноутбуки в годовом сравнении упал на 15-20%.