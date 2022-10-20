Проблемы с поставками оборудования являются лишь поверхностной причиной.

Как известно, к 2024 году южнокорейская компания Samsung Electronics рассчитывала построить в штате Техас ещё одно предприятие по контрактному производству чипов, которое дополнит уже существующее и будет предлагать самые актуальные на момент своего запуска техпроцессы для американских заказчиков. На строительство нового предприятия планируется потратить не менее $17 млрд, но издание The Elec сообщает, что пока на новой площадке всё закончилось проведением планировки ландшафта, а официальная церемония закладки фундамента так и не состоялась.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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По данным источника, первоначальный план подразумевал старт монтажа оборудования в октябре 2023 года, но теперь сроки сместились на декабрь того же года. Не исключено, что это не первая задержка в процессе строительства предприятия. Спрос на полупроводниковые компоненты в настоящее время снизился, а затраты на реализацию проектов на территории США резко выросли. В такой ситуации инвестор в лице Samsung Electronics может слегка растянуть некоторые фазы строительства ради попытки дождаться более подходящего момента.