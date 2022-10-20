Но в долгосрочной перспективе это не имеет значения.

Если верить слухам, время с июля по сентябрь Илон Маск (Elon Musk) использовал, чтобы добиться снижения суммы сделки с Twitter, которая была оговорена в апреле и составляла $44 млрд в полном выражении. К октябрю ему удалось договориться с судом, что активы Twitter он купит по апрельской цене до 28 числа текущего месяца. На квартальной конференции Tesla глава этой компании признался, что у него сохраняется ощущение, согласно которому он и другие инвесторы переплатят за Twitter, ибо рыночная стоимость этого актива давно снизилась.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Это не мешает Илону Маску, что характерно, верить в потенциал социальной сети и рассчитывать на дальнейшее увеличение капитализации Twitter «на порядок». Впрочем, известный своими амбициями миллиардер не стал скромничать и в отношении Tesla, выразив уверенность, что со временем эта компания будет стоить несколько триллионов долларов США. После покупки Twitter Илон Маск, как стало известно из его комментариев, не собирается объединять все принадлежащие ему компании в холдинг.