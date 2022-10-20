Если верить слухам, время с июля по сентябрь Илон Маск (Elon Musk) использовал, чтобы добиться снижения суммы сделки с Twitter, которая была оговорена в апреле и составляла $44 млрд в полном выражении. К октябрю ему удалось договориться с судом, что активы Twitter он купит по апрельской цене до 28 числа текущего месяца. На квартальной конференции Tesla глава этой компании признался, что у него сохраняется ощущение, согласно которому он и другие инвесторы переплатят за Twitter, ибо рыночная стоимость этого актива давно снизилась.
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Это не мешает Илону Маску, что характерно, верить в потенциал социальной сети и рассчитывать на дальнейшее увеличение капитализации Twitter «на порядок». Впрочем, известный своими амбициями миллиардер не стал скромничать и в отношении Tesla, выразив уверенность, что со временем эта компания будет стоить несколько триллионов долларов США. После покупки Twitter Илон Маск, как стало известно из его комментариев, не собирается объединять все принадлежащие ему компании в холдинг.