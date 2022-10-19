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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Arm выделила автомобильное направление бизнеса в самостоятельную структурную единицу
Это требование времени.
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На этой неделе генеральный директор британского холдинга Arm Рене Хаас (Rene Haas) сообщил о необходимости реализации структурных изменений внутри этого разработчика процессорных архитектур, которому так и не суждено было перейти под контроль NVIDIA. Ещё в прошлом месяце был назначен новый финансовый директор, а в составе совета директоров появились два новых члена. Сторонние источники рассматривают данные преобразования как косвенное подтверждение подготовки Arm к выходу на фондовый рынок.

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Источник изображения: DigiTimes

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Долгое время автомобильное направление и Интернет вещей в структуре Arm развивались синхронно и под «одной крышей», но теперь глава компании заявил, что на данном этапе им пора разделиться. Всего в структуре холдинга будет предусмотрено четыре основных направления бизнеса: автомобильный, клиентский, инфраструктурный и Интернет вещей. Одновременно среди их руководителей была проведена ротация – они попросту стали отвечать за направление деятельности, которое ранее курировали их коллеги. Глава холдинга убеждён, что подобные перемены пойдут Arm на пользу. В любом случае, на фоне растущей значимости микропроцессорной техники для автомобильной отрасли имело смысл выделение соответствующего направление в полноценную структурную единицу со своим руководителем. Тем более, что Дипти Вачани (Dipti Vachani), который на протяжении трёх предыдущих лет отвечал за это направление бизнеса Arm, так и остался у его руля.

#полупроводники #arm #автомобили
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