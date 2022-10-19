Не спасёт её даже относительная новизна.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Номинально память типа DDR5 начала получать распространение в потребительских системах относительно недавно, но общие экономические тенденции не могут обходить её стороной, поэтому присматривающимся к обновлению ПК потребителям имеет смысл следить за динамикой цен на модули DDR5 в ближайшие недели и месяцы. Как поясняет DigiTimes со ссылкой на традиционные источники среди участников рынка, в четвёртом квартале падение цен на память данного поколения может достигать 20%.

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Источник изображения: Micron

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Возможно, на динамику цен в этом случае влияет не столько избыток микросхем типа DDR5, сколько снижение спроса на новые компьютеры и комплектующие к ним. В условиях высокой инфляции и макроэкономической неопределённости потребители просто не рискуют покупать новые компьютеры — тем более, что многие из них сделали это в течение двух предыдущих лет, когда обстоятельства подталкивали к приобретению оборудования для удалённой работы и дистанционного обучения.