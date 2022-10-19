И выручит в ходе размещения не более $820 млн.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

На этой неделе, как сообщает CNBC, корпорация Intel определилась с параметрами публичного размещения акций дочерней компании Mobileye, которой она владеет с 2017 года. В ту пору сумма сделки составила для Intel рекордные $15,3 млрд, но бизнес по разработке компонентов для автопилота и сопутствующего программного обеспечения до сих пор приносит материнской компании убытки, хотя выручка и растёт уверенными темпами.

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Источник изображения: Intel

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Как выяснилось накануне, капитализация Mobileye по итогам нового IPO не превысит $15,9 млрд, поскольку компания Intel рассчитывает разместить акции по цене от $18 до $20, реализовав на фондовом рынке США не более 46,26 акций класса A. Это позволит Intel пополнить свой оборотный капитал на умеренные $820 млн, если размещение состоится по верхнему пределу. Сама материнская корпорация сохранит за собой 750 млн акций класса B, которые дают ей десять голосов при принятии решений на каждую против одного голоса у держателей акций класса A. Другими словами, Intel не утратит стратегического контроля над активами Mobileye после IPO.