Только старшие модели могут похвастать нормальной популярностью.

3060 за 30 с началом в Ситилинке

3060 за 30 с началом в Ситилинке

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Не прошло и двух недель с момента выхода на рынок смартфона iPhone 14 Plus, а компания Apple, если верить источникам издания The Information, уже вынуждена сократить объёмы их производства. По крайней мере, три китайских подрядчика, поставляющие компоненты именно для этой модели смартфона, получили от Apple запрос на резкое снижение объёмов выпуска конкретных комплектующих.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если в двух случаях речь идёт о снижении объёмов выпуска компонентов на 70-90%, то в третьем речь идёт о полной остановке выпуска уникального для iPhone 14 Plus компонента. Подобную ситуацию уже предсказывали некоторые аналитики, которые заявляли, что старшие модели iPhone нового поколения будут продаваться лучше, а интерес к двум другим будет ниже из-за общего снижения спроса на смартфоны в мире.