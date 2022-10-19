Не прошло и двух недель с момента выхода на рынок смартфона iPhone 14 Plus, а компания Apple, если верить источникам издания The Information, уже вынуждена сократить объёмы их производства. По крайней мере, три китайских подрядчика, поставляющие компоненты именно для этой модели смартфона, получили от Apple запрос на резкое снижение объёмов выпуска конкретных комплектующих.
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Если в двух случаях речь идёт о снижении объёмов выпуска компонентов на 70-90%, то в третьем речь идёт о полной остановке выпуска уникального для iPhone 14 Plus компонента. Подобную ситуацию уже предсказывали некоторые аналитики, которые заявляли, что старшие модели iPhone нового поколения будут продаваться лучше, а интерес к двум другим будет ниже из-за общего снижения спроса на смартфоны в мире.