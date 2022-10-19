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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Cubot дарит новенький смартфон Note 30 и готовит распродажу на Aliexpress со скидками
Совершенно бесплатно можно получить довольно интересный аппарат, но и это не все новости на сегодня
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Далеко не всем пользователям нужны дорогостоящие мощные смартфоны, но очень часто требуется иметь второй телефон. Это может быть трубка только для работы и бизнеса, или вы хотите дать мобильник своему ребёнку. Сценариев множество, а в итоге приходится брать старый аппарат с вторичного рынка по завышенной цене. Cubot готовит к выходу сразу две новинки, которые с лёгкостью решат ваши проблемы, а цена окажется даже ниже, чем у бывших в употреблении старичков.



Прежде всего стоит обратить внимание на Note 30. Смартфон может похвастать дисплеем размером 6.517 дюйма и разрешением HD+. Для комфортной работы установлено 4 Гб скоростной оперативной памяти, а хранилище расширено до 64 Гб. При необходимости вы можете использовать карты памяти до 256 Гб, что открывает новые возможности для творчества. В результате все приложения будут работать без сбоев, а памяти хватит для увесистой музыкальной коллекции. За быстродействие отвечает современный 8-ядерный процессор, а длительную работу гарантирует аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Мобильный телефон легко доживает до вечера, а значит вам не придётся постоянно думать о батарее. Не подведёт и камера на 20 Мп. В светлое время суток она делает неплохие сочные снимки, ну а 8 Мп фронталка может использоваться для проведения конференций или фотографирований себя на фоне природы и достопримечательностей. Всё это работает под операционной системой Android 12, а значит вы получите высокий уровень безопасности данных. Доступны чёрный и зелёный цвета.



Pocket 3 получил дисплей размером 4.5 дюйма и подходит для тех, кому нужна рабочая лошадка, первый телефон для ребёнка или любых других целей. В конце концов, немало пользователей просто устали от гигантских экранов и хотят небольшой компактный смартфон. Несмотря на размеры внутри расположился довольно мощный 8-ядерный процессор Helio G85, а разработчик не стал жадничать, установив 4 Гб оперативной памяти и ёмкое как для такого малыша хранилище на 64 Гб. Плавная работа гарантируется, ну а аккумулятор на 3000 мАч способен обеспечить длительный рабочий цикл, позволяя использовать аппарат на протяжение светового дня. Доступна оплата по NFC, а значит вы и вовсе можете брать с собой Pocket 3 абсолютно везде. Никаких ограничений. Если нужно, он легко справляется с работой браузера, неплохо фотографирует, выступая не только в качестве мультимедийного устройства, но и электронного кошелька для оплаты товаров и услуг. Плавную работу обеспечивает мобильная операционная система Android 12.



Мировой старт продаж состоится уже 24 октября, ну а с 1 ноября вы сможете купить его на Aliexpress по скидке. Кроме того, уже сегодня Cubot устраивает большую раздачу, в рамках которой вы можете получить Note 30 совершенно бесплатно. В наличии 10 смартфонов. Если предложение оказалось для вас интересным, переходите по ссылке, ну а участие в розыгрыше займёт не больше минуты вашего драгоценного времени. Узнать больше о новинках Cubot можно на официальном сайте.
#cubot
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