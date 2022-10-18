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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищённый Doogee S96 GT с камерой ночного видения на Aliexpress доступен всего за 199 долларов
Один из самых популярных защищённых смартфонов стал ещё лучше и доступен по скидке ограниченное количество времени
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Очень часто мы видим, как после удачного продукта, который стал настоящим хитом на рынке, выходит посредственное продолжение. Это актуально для компьютерных игр, фильмов и даже смартфонов. Бывает сложно превзойти оригинал, но если попытаться ничего не испортить, то можно рассчитывать на ещё более оглушительный успех. Doogee S96 Pro стал настоящим хитом и разошёлся в количестве 1 миллиона единиц. Вот только производитель не собирается почивать на лаврах, ведь Doogee S96 GT стал ещё быстрее и лучше. Давайте рассмотрим новинку подробнее.



Прежде всего в глаза бросается наличие обновлённого процессора. MediaTek Helio G95 смотрится намного современнее, выдавая боле высокую производительность. Не обошлось без обновления операционной системы, ведь теперь из коробки доступна Android 12. В результате можно рассчитывать на повышенную безопасность в сети, а также плавную работу интерфейса и популярных приложений. Ну и главное, 20 Мп камера ночного видения от Sony стала ещё круче и теперь работает на расстоянии 15 метров. Что до фронтальной, то здесь уже хорошо зарекомендовавший себя объектив на 32 Мп.



Разработчик решил не экспериментировать, а значит все остальные параметры останутся без изменений. Так, внутри смартфона можно найти 8 Гб оперативной памяти, а вот накопитель со 128 Гб был увеличен до 256 Гб. Этого хватит даже самым требовательным любителям себяшек, которые раньше вынуждены были бежать в магазин за дополнительной картой памяти. На месте и батарея на 6350 аАч, с функцией быстрой зарядки на 24 Вт. Не претерпел изменений и качественный дисплей размером 6.22 дюйма, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass. Основная камера на 48 Мп способна делать впечатляющие снимки, а все неаккуратные пользователи могут выдохнуть. Аппарат чрезвычайно прочный и поддерживает стандарты IP68 и IP69K вместе с военным MIL-STD-810H. Таким образом Doogee S96 GT не боится погружений в воду, грязь, песок и перепадов температур. Можно смело рекомендовать его для поездок на Марс, но пока билеты на эту планету не продают, остаётся только экстремальный отдых.



Купить прокачанный Doogee S96 GT вы можете уже сегодня. Кстати, есть модель в золотом цвете, что непременно порадует слабый пол. Аппарат доступен на AliExpress и DoogeeMall, скидка поражает воображение. Так, если изначально за смартфон просили 349 долларов, то всего несколько дней вы сможете забрать его за 219 долларов. Первые счастливчики и вовсе могут рассчитывать на цену в 199 долларов. Поторопитесь, ведь любителей скидок много, а уже 21 октября акция завершится.

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