С каждым годом количество гаджетов на руках у обычного пользователя увеличивается. Одновременно с этим растёт и необходимость в зарядных устройствах, поскольку многие производители используют нестандартные разъёмы или рекомендуют заряжать исключительно оригинальными аксессуарами. Вот и получается, что в любое путешествие приходится брать с собой зарядку от смартфона, от беспроводных наушников, ноутбука, планшета и даже зубной щётки. В большинстве случаев выбора нет, но только не с щёткой Xiaomi Nandme NX7000, которая может работать от одного заряда 365 дней.
20 октября на Aliexpress стартует новая акция, позволяющая каждому любителю технологий купить электрическую зубную щётку с огромной скидкой. Устройство стоит всего 37.49 доллара, а цена снижена на 25%. Ну и абсолютно все покупатели получат зубную нить Nandme F88 стоимостью 12.99 доллара. Распродажа будет доступна до 30 октября, а первые 30 счастливчиков ещё и абсолютно бесплатно станут владельцами ручного пылесоса VYTRONIX. Обратите внимание, что во время оформления нужно ввести код купона HQ5CE3.
Давайте разберёмся, чем так привлекательна зубная щётка Nandme NX7000. Как вы уже могли прочесть выше, она обладает феноменальным сроком работы от одной зарядки, достигающем 365 дней. Это свойство будет полезно для тех, что часто ездит в командировки или длительные поездки. Внутри расположилась батарея на 2600 мАч, а технология «осевого звукового мотора» расходует минимальное количество энергии, обеспечивая бережный расход заряда. Конкуренты отдыхают, ведь никто из них не способен предложить автономность больше 40-90 дней. При этом вибрация настроена таким образом, что не вредит дёснам, одновременно с этим эффективно очищая зубы от налёта и грязи.
Для требовательных покупателей предусмотрена настройка интенсивности работы вибрации на 15 скоростях, а также присутствуют 5 режимов работы: чувствительный, очищающий, осветляющий, полирующий и массаж. Каждый из них включает три скорости, позволяя сделать щётку более индивидуальной. Встроенная функция памяти не требует повторной коррекции, а значит включение будет быстрым и простым. В комплекте можно найти 12 насадок, а значит в течение трёх лет у вас будет постоянно новая зубная щётка, не устающая заботится о вашем здоровье. Щетинки Дюпон отличаются долговечностью и высоким сопротивлением к повреждениям. Встроенный таймер выключит щётку ровно через две минуты, подсказывая пользователю о времени смены области очистки.
Стоит помнить, что Nandme NX7000 – это ультразвуковая щётка со скоростью вибрации до 41 000 оборота в минуту. Это не только обеспечит чистоту зубов и отбеливание, но и здоровье всей полости рта. После чистки вы можете смело мыть свою щётку под струёй воды, а производитель заявляет о поддержке стандарта IXP7. Nandme NX7000 удобно лежит в руках, а специальное покрытие с матовой поверхностью предотвращает скольжение. Если вы уже готовы купить новую зубную щётку с большой скидкой, то переходите по ссылке. Ну или вы можете выбрать зубную нить Nandme F88 всего за 3.99 доллара со скидкой 67%. Помните, что распродажа не будет вечной, поторопитесь.