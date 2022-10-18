И в дальнейшем будет синхронизирован с изменениями ВНП.

Специалисты Jon Peddie Research, которые отслеживают динамику рынка интегрированной и дискретной графики, в минувшие выходные поделились своей оценкой сложившейся ситуации. По их мнению, после взрывного роста спроса на ПК в 2020 и 2021 годах, появилась достаточно многочисленная пользовательская аудитория, которая не будет испытывать потребности в покупке новых ПК на протяжении ближайших трёх или пяти лет.

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Источник изображения: NVIDIA

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По прогнозам аналитиков Jon Peddie Research, после пары кварталов закономерной коррекции складских запасов рынок ПК вернётся к привычным темпам развития, которые примерно соответствуют темпам роста (или снижения) валового национального продукта. Порядок на рынке дискретных видеокарт, нарушенный последним криптовалютным бумом, по мнению авторов прогноза, тоже будет наведён достаточно быстро. Правда, эксперты не уточняют, как скоро, но убеждены, что конец аномалиям в продажах будет положен, и в дальнейшем этот сегмент будет развиваться уверенными темпами.