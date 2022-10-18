При штате в 200 тысяч человек это не такая большая потеря.

Пословица «цыплят по осени считают» будет справедлива в этом году для кадровой политики многих компаний, работающих в сфере информационных технологий и полупроводниковых компонентов. В октябре участники рынка отчитываются о финансовых итогах третьего квартала, для многих крупных игроков они будут неутешительными, а потребность в снижении операционных расходов повлечёт за собой необходимость сократить численность персонала.

реклама

Представители Microsoft, как сообщает CNBC, на этой неделе подтвердили намерения корпорации сократить ещё до тысячи человек в дополнение к объявленным в июле мерам, которые подразумевали уменьшение штатной численности персонала примерно на 1%. На тот момент корпорация насчитывала около 200 тысяч сотрудников, поэтому до двух тысяч из них могли потерять работу уже к началу осени.

Источник изображения: Getty Images

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Результаты квартала будут оглашены компанией 25 октября, тогда же Microsoft может объявить о новом этапе сокращений персонала. По данным осведомлённых источников, нынешние сокращения коснутся сотрудников Microsoft в разных подразделениях корпорации и разных странах.