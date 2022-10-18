Пословица «цыплят по осени считают» будет справедлива в этом году для кадровой политики многих компаний, работающих в сфере информационных технологий и полупроводниковых компонентов. В октябре участники рынка отчитываются о финансовых итогах третьего квартала, для многих крупных игроков они будут неутешительными, а потребность в снижении операционных расходов повлечёт за собой необходимость сократить численность персонала.
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Представители Microsoft, как сообщает CNBC, на этой неделе подтвердили намерения корпорации сократить ещё до тысячи человек в дополнение к объявленным в июле мерам, которые подразумевали уменьшение штатной численности персонала примерно на 1%. На тот момент корпорация насчитывала около 200 тысяч сотрудников, поэтому до двух тысяч из них могли потерять работу уже к началу осени.
Результаты квартала будут оглашены компанией 25 октября, тогда же Microsoft может объявить о новом этапе сокращений персонала. По данным осведомлённых источников, нынешние сокращения коснутся сотрудников Microsoft в разных подразделениях корпорации и разных странах.