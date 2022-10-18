Китай планомерно утрачивает статус оптимальной страны для производства экспортируемой в США электроники.

Поскольку так называемая «торговая война» ещё в бытность Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США поставила в невыгодное положение устройства Apple, собираемые в Китае и поставляемые на американский рынок, компания из Купертино активно ищет возможности географической диверсификации своих производственных площадок. По данным DigiTimes, сборка компьютеров семейства Mac может быть налажена во Вьетнаме, а в качестве альтернативы рассматривается Таиланд.

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Источник изображения: Apple

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В отношении более компактных устройств Apple подобная миграция уже давно налажена. Наушники AirPods исторически выпускались на территории Вьетнама, недавно сборку iPhone наладили подрядчики Apple в Индии, причём новейшее поколение смартфонов задержалось в этом плане относительно других производственных площадок всего на несколько недель. Не исключено, что новый импульс миграции партнёров Apple за пределы Китая придали не только ужесточаемые санкции США, но то и дело возникающие санитарные локдауны.