Средства получит предприятие GlobalFoundries в Вермонте.

Наличие у номинально американской компании GlobalFoundries крупного акционера из ОАЭ, по всей видимости, никак не влияет на её способность тесно сотрудничать с представителями американской оборонной промышленности, поскольку все необходимые сертификаты предприятия в США получили, как и профильные заказы. В новом пресс-релизе сообщается, что под эгидой одного из сенаторов США в штате Вермонт прошла церемония, посвящённая выделению местному предприятию GlobalFoundries дополнительных $30 млн на расширение локального производства полупроводниковых компонентов на основе нитрида галлия, которые имеют широкий спектр сфер применения.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Во-первых, полупроводниковые компоненты на базе нитрида галлия способны выдерживать высокие тепловые и частотные нагрузки, а потому способны найти применение как в оборудовании для сетей связи нового поколения, так и в электромобилях. Во-вторых, они востребованы в экосистеме альтернативной энергетики, опять же, в силу способности переносить большие нагрузки.

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Наконец, данные свойства привлекают к таким чипам и разработчиков военной техники. Компания GlobalFoundries заручилась поддержкой оборонных заказчиков ещё в 2019 году, когда начала эксперименты по использованию нитрида галлия, и теперь производитель чипов может рассчитывать на получение профильных заказов, как только нарастит объёмы выпуска до необходимых величин.