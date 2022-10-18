Дефицит отступает, но до нормализации ситуации ещё далеко.

Агентство Bloomberg продолжает отслеживать ситуацию со сроками поставок полупроводниковых компонентов силами аналитиков Susquehanna Financial Group, которые по итогам сентября установили, что средние сроки ожидания в отрасли по сравнению с августом сократились на четыре дня до 26,3 недели. Это по-прежнему далеко от многолетней нормы, но наличие прогресса не может не радовать.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Сильнее всего в сентябре сократились сроки ожидания силовой электроники и аналоговых компонентов – тех самых, которые востребованы автопромом и мешали ему ритмично поставлять на рынок продукцию на протяжении многих месяцев. Опять же, в сегменте ПК возникают излишки продукции, о чём уже отмечали в своих комментариях представители Intel, AMD и TSMC. По крайней мере, дефицит постепенно отступает, и это не может не радовать потребителей электронной продукции.