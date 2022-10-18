Агентство Bloomberg продолжает отслеживать ситуацию со сроками поставок полупроводниковых компонентов силами аналитиков Susquehanna Financial Group, которые по итогам сентября установили, что средние сроки ожидания в отрасли по сравнению с августом сократились на четыре дня до 26,3 недели. Это по-прежнему далеко от многолетней нормы, но наличие прогресса не может не радовать.
реклама
Сильнее всего в сентябре сократились сроки ожидания силовой электроники и аналоговых компонентов – тех самых, которые востребованы автопромом и мешали ему ритмично поставлять на рынок продукцию на протяжении многих месяцев. Опять же, в сегменте ПК возникают излишки продукции, о чём уже отмечали в своих комментариях представители Intel, AMD и TSMC. По крайней мере, дефицит постепенно отступает, и это не может не радовать потребителей электронной продукции.