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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ходе IPO капитализация Mobileye вряд ли может превысить $20 млрд
А замах был сделан на все $50 млрд.
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Как пояснили изданию The Wall Street Journal информированные источники, запланированное на конец этого месяца публичное размещение акций Mobileye вряд ли принесёт материнской корпорации Intel много средств, поскольку целевой показатель капитализации в ходе подготовки к мероприятию в нынешних условиях решено снизить с $50 до $20 млрд.

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Источник изображения: Intel

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При этом Intel выпустит на фондовый рынок меньшее количество акций Mobileye, чем планировала. Это снизит сумму привлечённого капитала, но сопровождающие сделку финансовые консультанты рассчитывают, что интерес к акциям Mobileye после их выхода на биржу позволит поднять их курсовую стоимость в дальнейшем. Сама Intel сохранит за собой пакет привилегированных акций, которые обеспечат её в десять раз большим количеством голосов в ходе принятия управленческих решений по сравнению с теми ценными бумагами, которые достанутся прочим инвесторам.

#intel #финансы #акции #mobileye #ipo
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