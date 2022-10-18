А замах был сделан на все $50 млрд.

Как пояснили изданию The Wall Street Journal информированные источники, запланированное на конец этого месяца публичное размещение акций Mobileye вряд ли принесёт материнской корпорации Intel много средств, поскольку целевой показатель капитализации в ходе подготовки к мероприятию в нынешних условиях решено снизить с $50 до $20 млрд.

реклама

Источник изображения: Intel

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При этом Intel выпустит на фондовый рынок меньшее количество акций Mobileye, чем планировала. Это снизит сумму привлечённого капитала, но сопровождающие сделку финансовые консультанты рассчитывают, что интерес к акциям Mobileye после их выхода на биржу позволит поднять их курсовую стоимость в дальнейшем. Сама Intel сохранит за собой пакет привилегированных акций, которые обеспечат её в десять раз большим количеством голосов в ходе принятия управленческих решений по сравнению с теми ценными бумагами, которые достанутся прочим инвесторам.