За последнее десятилетия размеры смартфонов выросли с 3.5 до 6 дюймов и больше, а производители то и дело экспериментируют с гигантскими экранами. Нет никаких сомнений, что смотреть фильмы и бродить по мировой паутине гораздо удобнее на 6-дюймовом экране, вот только не всегда больше означает лучше. Особенно это актуально, если вы ещё помните времена компактных смартфонов с мощной начинкой. Похоже, инженеры Cubot решили сделать пользователям отличный подарок, ведь уже 17 октября в продажу поступит смартфон KingKong Mini 3, имеющий целый ряд полезных свойств.
Прежде всего в глаза бросается небольшой корпус, ведь новинка получила дисплей размером 4.5 дюйма. Благодаря этому он помещается на ладони, что позволяет использовать его в самых различных сценариях. При этом вам не придётся беспокоиться о том, что мобильник может выпасть или промокнуть под дождём, а сам он поместиться даже в небольшом кармане. Вы можете использовать ваш KingKong Mini 3 в самых суровых условиях, ведь он защищён от проникновения внутрь пыли, грязи и песка. Случайно пролили на смартфон кофе или чай? Не страшно. Мыть его под струёй воды не советуем, но аппарат легко справляется с тем, что убивает большинство аналогов. Дисплей надёжно защищён от ударов, а в результате вы получаете компактный инструмент, позволяющий вырваться на природу, или совмещать развлечения с работой или учёбой.
Внутри расположился мощный процессор Helio G85, а производитель не стал жадничать, поставив 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб. Это значит, что вы можете себя не ограничивать, ведь такого объёма достаточно как для хранения коллекции музыки, так и для развития творческих способностей. Не подкачала и камера. Основной модуль на 20 Мп прекрасно справляется со своими задачами, создавая сочные и яркие снимки, а фронтальный датчик на 5 Мп позволяет проводить конференции или сфотографировать себя на фоне чего-то необычного. За обработку снимков отвечает встроенный ИИ, что гарантирует высокое качество по разумной цене.
Кстати, о цене: на старте продаж вы сможете купить KingKong Mini 3 всего за 119.99 доллара, ну а первые 100 счастливчиков получат скидку в 10 долларов. В итоге конечная стоимость составит всего 109.99 доллара. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12, что обеспечивает доступ к современным функциям, ну а плавности интерфейса могут позавидовать даже владельцы более дорогих гаджетов. Есть поддержка NFC, а также основных беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi и Bluetooth. Заявлена поддержка стандартов навигации GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU, ну а несмотря на компактный размер внутри прописалась батарея на 3000 мАч. С KingKong Mini 3 вы точно не собьётесь с пути, а благодаря высокой энергоэффективности смартфон способен проработать целый световой день на одном заряде.
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