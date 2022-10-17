Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Cubot выпустила компактный защищённый смартфон KingKong Mini 3 – NFC и 6/128 Гб всего за $109.99
Никаких компромиссов, ведь внутри находится мощный процессор, а камера умеет делать неплохие снимки
рекомендации
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
4090 в XPERT.RU дешево, надо брать
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр

За последнее десятилетия размеры смартфонов выросли с 3.5 до 6 дюймов и больше, а производители то и дело экспериментируют с гигантскими экранами. Нет никаких сомнений, что смотреть фильмы и бродить по мировой паутине гораздо удобнее на 6-дюймовом экране, вот только не всегда больше означает лучше. Особенно это актуально, если вы ещё помните времена компактных смартфонов с мощной начинкой. Похоже, инженеры Cubot решили сделать пользователям отличный подарок, ведь уже 17 октября в продажу поступит смартфон KingKong Mini 3, имеющий целый ряд полезных свойств.



Прежде всего в глаза бросается небольшой корпус, ведь новинка получила дисплей размером 4.5 дюйма. Благодаря этому он помещается на ладони, что позволяет использовать его в самых различных сценариях. При этом вам не придётся беспокоиться о том, что мобильник может выпасть или промокнуть под дождём, а сам он поместиться даже в небольшом кармане. Вы можете использовать ваш KingKong Mini 3 в самых суровых условиях, ведь он защищён от проникновения внутрь пыли, грязи и песка. Случайно пролили на смартфон кофе или чай? Не страшно. Мыть его под струёй воды не советуем, но аппарат легко справляется с тем, что убивает большинство аналогов. Дисплей надёжно защищён от ударов, а в результате вы получаете компактный инструмент, позволяющий вырваться на природу, или совмещать развлечения с работой или учёбой.



Внутри расположился мощный процессор Helio G85, а производитель не стал жадничать, поставив 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб. Это значит, что вы можете себя не ограничивать, ведь такого объёма достаточно как для хранения коллекции музыки, так и для развития творческих способностей. Не подкачала и камера. Основной модуль на 20 Мп прекрасно справляется со своими задачами, создавая сочные и яркие снимки, а фронтальный датчик на 5 Мп позволяет проводить конференции или сфотографировать себя на фоне чего-то необычного. За обработку снимков отвечает встроенный ИИ, что гарантирует высокое качество по разумной цене.



Кстати, о цене: на старте продаж вы сможете купить KingKong Mini 3 всего за 119.99 доллара, ну а первые 100 счастливчиков получат скидку в 10 долларов. В итоге конечная стоимость составит всего 109.99 доллара. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12, что обеспечивает доступ к современным функциям, ну а плавности интерфейса могут позавидовать даже владельцы более дорогих гаджетов. Есть поддержка NFC, а также основных беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi и Bluetooth. Заявлена поддержка стандартов навигации GPS, ГЛОНАСС и BEIDOU, ну а несмотря на компактный размер внутри прописалась батарея на 3000 мАч. С KingKong Mini 3 вы точно не собьётесь с пути, а благодаря высокой энергоэффективности смартфон способен проработать целый световой день на одном заряде.



Если у вас остались вопросы, обращайтесь по ссылке на официальный сайт. Ну а любителям мощных недорогих аппаратов предлагаем перейти на Aliexpress, где можно купить новинку по очень приятной цене со скидкой до 40%. Хотите получить KingKong Mini 3 бесплатно? Можно и так, переходите по ссылке, где, выполнив несколько простых условий, есть шанс стать владельцем телефона без денег.
#cubot
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cubot P60 с батареей 5000 мАч, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и 8-ядерным процессором стоит всего $89.99
Cubot Pocket поступает в продажу на глобальном рынке с большой скидкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Hellraiser 2022: трансгендерный ужас
28
Получаем бесплатные монеты MBASE от немецкого криптопроекта, который уже торгуется на бирже
6
Обзор на бесплатную и классную пьезозажигалку Luxlite Standart
18
Покупка игрового компьютера или ожидание нового железа – за и против
14
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
77
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
4
Все, что известно о предстоящей игре God of War Ragnarok
+
Подробности о USB 4 2.0
13
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
9
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
2

Сейчас обсуждают

Vlad Od
18:36
как же так? ведь путлер и его рабы говорили что все самолеты в Украине уничтожены))) да и для ударов по российской территори самолеты не нужны когда есть HIMARS, но правда зомби соловьева и не в такое...
Самолеты, атаковавшие вчера Белгород, были сбиты
Герман Попок
18:33
Я тебе рожу начищу если ещё раз такое высрешь,ссылка где?или цены в рандомайзере забивал
Китайские майнеры распродают свои фермы за бесценок – GeForce RTX 3060 Ti от 13 450р
Анастасия Ворошилова
18:32
Ну и высер от автора
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
NONsens
18:19
Гайд для магазинов областного центра средней величины: сборка для лоха с умеренно толстым кошельком, которому нужен "самый крутой комп". Для столицы на эту роль понадобятся две 4090 в слае, 128 ГБ пам...
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
кайфарик по жизни
18:19
3-я Мировая война начнётся в космосе – почему США и РФ могут начать сбивать спутники на орбите
Bella_Lugosi
18:17
Карта глючит и редко некоторые текстуры.
NVIDIA опубликовала инструкцию для устранения артефактов в Cyberpunk 2077 на новых драйверах 522.25
кайфарик по жизни
18:16
Когда устал играть в ждуна – 5 видеокарт для компьютерных игр, чтобы не было стыдно перед монитором
Chimbal
18:12
"А может ты перестанешь писать" - А может просто пойдешь туда откуда вылез, в выгребную яму обратно к своим помоям любимым? )) "восторженных коментов тут нет!?" - Судя по количеству просмотров людям ...
Как я закрыл дыру под видеокартой в MicroATX корпусе
Александр Богачев
18:08
А тут ещё над амдшными дровами смеялись, лол
NVIDIA опубликовала инструкцию для устранения артефактов в Cyberpunk 2077 на новых драйверах 522.25
swr5
18:07
Нету электричества ни света, интернет без тока не работает.
Самолеты, атаковавшие вчера Белгород, были сбиты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем