Без них полупроводниковая отрасль быстро упрётся в пределы повышения производительности.

Очередной шанс выступить с рассуждениями о судьбах человечества, как поясняет ресурс Protocol, представился главе и основателю NVIDIA Дженсену Хуану (Jen-Hsun Huang) на церемонии в Орегонском государственном университете, которому он вместе со своей супругой Лори пожертвовал $50 млн на создание суперкомпьютера. Этой суммы хватило, чтобы профильный «инновационный комплекс» общей стоимостью $200 млн был назван в честь супругов Хуан.

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Источник изображения: Oregon State University

Объясняя свою приверженность принципу «закон Мура мёртв», генеральный директор NVIDIA заявил, что если ранее быстродействие вычислительной техники вырастало в десять раз за пять лет, то теперь в сопоставимые сроки оно увеличивается от силы в два раза. Размеры транзисторов не могут оказаться меньше атомов, как поясняет глава NVIDIA, а потому полупроводниковая промышленность в её нынешнем виде близка к достижению физического предела миниатюризации вычислительных компонентов.

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Как убеждён основатель NVIDIA, в поиске новых принципов изготовления вычислительных компонентов человечеству способен помочь искусственный интеллект. Он уже демонстрирует свои преимущества при поиске новых материалов для изготовления тяговых аккумуляторов для электромобилей. Суперкомпьютеры могут симулировать различные физические и химические процессы, поэтому именно они будут определять пути развития компьютерной техники в эпоху, когда закон Мура перестанет действовать в отношении полупроводниковых компонентов.