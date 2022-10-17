Исторически она сильно зависела от специалистов с американским гражданством.

Не самой обсуждаемой составляющей нового пакета санкций против КНР является запрет на сотрудничество с китайскими компаниями для граждан США или обладателей вида на жительство. Между тем, как поясняет Bloomberg, это правило угрожает не только планам китайских компаний по найму нового персонала, но и текущей эффективной деятельности.

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Источник изображения: SMIC

Дело в том, что китайские компании до сих пор активно нанимали выходцев из зарубежных конкурирующих структур, щедро оплачивая имеющийся у них многолетний опыт работы в США. Последний, как правило, подразумевает наличие у конкретного специалиста или управленца если не американского гражданства, то хотя бы вида на жительство. Это означает, что теперь под угрозу ставится если не существование, то хотя бы развитие многих китайских компаний высокотехнологичного сектора, поскольку они были основаны или управляются лицами с американским гражданством или разрешением на работу в этой стране.

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Теоретически, ценные сотрудники могут подать заявку на разрешение продолжить работу в Китае, но нет никаких гарантий, что она будет одобрена властями США. Соответствующей китайской компании попутно придётся доказать, что она никак не связана с оборонной промышленностью КНР.