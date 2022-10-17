Пока выпуск смартфонов Apple не пострадал.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

По информации Bloomberg, местные власти в китайском городе Чжэнчжоу ввели локдаун в районе с численностью населения около 1 млн человек. Предприятия по производству iPhone, принадлежащие Foxconn Technology Group, расположены в другом районе города, но если количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией будет увеличиваться, не исключены и меры, способные повлиять на производство продукции Apple.

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Источник изображения: Reuters

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В указанном районе Чжэнчжоу с понедельника гражданам приказано оставаться дома, закрылись многие организации и предприятия. Китайские власти продолжают придерживаться политики «нулевой терпимости» к COVID, поэтому даже минимальное количество выявленных случаев заражения побуждает их закрывать целые микрорайоны. От этого страдает и бизнес, ограниченный в своих возможностях поддерживать функционирование предприятий в обычном режиме.