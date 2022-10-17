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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выкуп акций Toshiba откладывается из-за проблем с финансированием
Удачный момент для сделки, возможно, уже упущен.
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Японская корпорация Toshiba уже несколько месяцев идёт к приватизации, поскольку попытка ограничиться реструктуризацией бизнеса не была одобрена инвесторами. Но даже в рамках новой инициативы, как поясняет Bloomberg, возникают сложности. Сейчас за право купить активы Toshiba соперничают два консорциума инвесторов, возглавляемые фондами Japan Industrial Partners и Japan Investment Corp. К седьмому ноября они должны были предоставить руководству Toshiba письменные гарантии своего участия в сделке, но вряд ли это будет достигнуто.

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Источник изображения: Toshiba

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Дело в том, как поясняет источник, что макроэкономическая нестабильность не способствует выделению кредитов на покупку Toshiba международными банками, а среди японских интерес к сделке проявили только четыре. С другой стороны, потенциальные заёмщики не предоставили им подробной информации о структуре предстоящей сделки, поэтому средства на покупку Toshiba пока не могут быть найдены и внутри страны. В таких условиях, как сообщается, Toshiba может отказаться от выкупа акций в полном объёме, и ограничиться продажей лишь части активов. Капитализация Toshiba Corporation сейчас не превышает $16 млрд.

#финансы #toshiba #акции
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