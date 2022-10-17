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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple iPhone первого поколения в упаковке ушёл с молотка почти за $40 000
Хотя в 2007 году стоил не более $599.
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Когда в 2007 году компания Apple представляла iPhone первого поколения, версия смартфона с 8 Гбайт памяти оценивалась в $599. С тех пор инфляция и погоня за премиальными функциями подняли цену устройств этого семейства, но это не значит, что аппарат первого поколения нельзя продать по более высокой цене. Например, в эти выходные не бывший в употреблении экземпляр Apple iPhone первого поколения в целой заводской упаковке был продан на аукционе почти за $40 000.

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Источник изображения: LCG Auctions

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Разумеется, подобные экземпляры в невскрытой упаковке обычно являются желанной добычей для коллекционеров, поэтому участники торгов достаточно быстро перекрыли начальную ставку, которая достигала $2500. Данному прецеденту пока далеко до рекордов, которые устанавливаются на аукционах экземплярами первых компьютеров марки Apple — за бывший в употреблении экземпляр нередко просят до $500 000.

#смартфоны #apple #iphone #аукцион
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