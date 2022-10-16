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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ОАЭ открыты для сотрудничества с Китаем даже на фоне усиления американских санкций
Ни у одной из стран не должно быть необоснованного преимущества.
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Как отмечает издание Nikkei Asian Review, власти ОАЭ не разделяют озабоченности США растущим влиянием Китая в технологическом секторе, а потому готовы сотрудничать с партнёрами из КНР, даже если те попали под американские санкции. Примером может стать китайский гигант Huawei Technologies, который продолжает развивать сети связи 5G в странах Персидского залива, хотя соответствующее оборудование постепенно вытесняется из инфраструктуры операторов связи в США и Европе.

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Источник изображения: Палата цифровых технологий ОАЭ

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По словам чиновников из ОАЭ, страна будет использовать китайские технологии, если это будет экономически целесообразно. Какая-то конкретная страна не получает преимуществ перед другими при выборе стратегических партнёров властями ОАЭ. Разрабатываются общие правила работы с чувствительными данными, которые должны выполняться всеми зарубежными компаниями в равной степени. Открытость к использованию элементов инфраструктуры, получаемых из Китая, как считают эксперты, стала одной из причин срыва сделки по поставке в ОАЭ американских истребителей F-35. Вместо этого был заключён контракт с КНР на поставку истребителей L-15 китайского производства.

#китай #санкции #сша #huawei technologies #оаэ
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