До сих пор их количество было таким же.

Фактически, Tesla сильно затянула с подготовкой к началу массового производства электрических пикапов Cybertruck, наделённых неординарным внешним видом. По актуальной информации, их массовое производство должно стартовать на предприятии в Техасе в середине будущего года, клиенты уже оформили предзаказы на миллион с лишним экземпляров. При этом ходовые прототипы пикапа Tesla появлялись на публике очень редко, и были основания считать, что до сих пор они существовали в количестве не более двух экземпляров. На одном из них, кстати, Илон Маск однажды приезжал в ресторан, но в основном они использовались как для испытаний, так и для демонстрационных целей.

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Издание Electrek отметило, что один из любителей запустить квадрокоптер над территорией предприятия Tesla в Техасе на этой неделе обнаружил там два объекта, укрытых пологом, по очертаниям очень напоминающих пикапы Cybertruck.

Источник изображения: YouTube, Joe Tegtmeyer

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Подобные меры секретности несколько удивляют на фоне того, что ранее прототипы открыто перемещались по территории испытательной трассы Tesla в Калифорнии, и пока сложно судить, были ли конкретные экземпляры изготовлены в Техасе, либо прибыли на предприятие из другого места. Судить о габаритных размерах машин легко по пластиковой ёмкости в левом нижнем углу экрана — пикап получился довольно крупным. Возможно, кстати, что таким образом складируются кузова пикапов из отладочных партий.