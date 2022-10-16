Фактически, Tesla сильно затянула с подготовкой к началу массового производства электрических пикапов Cybertruck, наделённых неординарным внешним видом. По актуальной информации, их массовое производство должно стартовать на предприятии в Техасе в середине будущего года, клиенты уже оформили предзаказы на миллион с лишним экземпляров. При этом ходовые прототипы пикапа Tesla появлялись на публике очень редко, и были основания считать, что до сих пор они существовали в количестве не более двух экземпляров. На одном из них, кстати, Илон Маск однажды приезжал в ресторан, но в основном они использовались как для испытаний, так и для демонстрационных целей.
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Издание Electrek отметило, что один из любителей запустить квадрокоптер над территорией предприятия Tesla в Техасе на этой неделе обнаружил там два объекта, укрытых пологом, по очертаниям очень напоминающих пикапы Cybertruck.
Подобные меры секретности несколько удивляют на фоне того, что ранее прототипы открыто перемещались по территории испытательной трассы Tesla в Калифорнии, и пока сложно судить, были ли конкретные экземпляры изготовлены в Техасе, либо прибыли на предприятие из другого места. Судить о габаритных размерах машин легко по пластиковой ёмкости в левом нижнем углу экрана — пикап получился довольно крупным. Возможно, кстати, что таким образом складируются кузова пикапов из отладочных партий.