В малых объёмах всё вроде бы получается, в больших масштабах — нет.

Из-за присущей немецким властям бюрократии предприятие Tesla в окрестностях Берлина едва не превратилось в долгострой, но к весне текущего года на нём началась сборка электрических кроссоверов Model Y. Первоначально планировалось, что в Германии будет отработана технология выпуска машин с интегрированным в силовой каркас кузова тяговой батареей, и уже к осени местные кроссоверы начнут оснащаться аккумуляторными ячейками перспективного типа 4680 вместо традиционных 2170. В действительности же миграция затянулась, как поясняет Reuters со ссылкой на немецкие СМИ.

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Источник изображения: Tesla

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Осведомлённые источники даже заявляют, что массовое производство аккумуляторных ячеек типа 4680 будет налажено в Германии не ранее 2024 года. Пока здесь ведутся экспериментальные работы по выпуску электродов, но в ограниченных количествах, а всё оборудование для изготовления других компонентов аккумуляторов типа 4680 компания предпочитает направлять в Техас, где уже налажен их массовый выпуск. Тем не менее, даже на предприятии в Остине аккумуляторов типа 4680 на все электромобили не хватает, и недавно часть из них начала оснащаться всё теми же ячейками типа 2170. Со временем Tesla рассчитывает наладить в Германии выпуск тяговых аккумуляторов в количествах, достаточных для оснащения 500 тысяч электромобилей в год.