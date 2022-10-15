Скорее всего, речь пойдёт о новых контрактах с TSMC.

Недельное пребывание министра торговли Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua), как сообщает Reuters, не прошло бесследно для экономики этого острова, поскольку чиновника сообщила, что по результатам встречи с представителями четырёх крупных американских компаний перед партнёрами открылись новые деловые возможности, измеряемые $900 млн.

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Источник изображения: Reuters

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В минувшую пятницу, как поясняет источник, министр торговли Тайваня встретилась с руководителем и основателем NVIDIA, генеральным директором Applied Materials, а также представителям руководства Cisco и Synopsys. Как можно заметить, две из четырёх компаний имеют отношение к сфере проектирования чипов и оборудования для их производства, поэтому можно предположить, что речь шла об углублении сотрудничества с TSMC и UMC — ведущими тайваньскими контрактными производителями полупроводниковых компонентов. О чём шла речь во время встречи министра с главой NVIDIA, не уточняется, но эта компания является крупным клиентом TSMC, хотя ранее заказывала выпуск графических процессоров конкурирующей корейской компании Samsung Electronics. Возможно, NVIDIA и TSMC договорятся об углублении сотрудничества.