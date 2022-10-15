Пока подобного баланса достичь удалось.

Как уже известно нашим постоянным читателям, крупнейшие корейские производители микросхем памяти в лице Samsung Electronics и SK hynix смогли добиться от Министерства торговли США освобождения сроком на один год от необходимости получать экспортные лицензии для поставки технологического оборудования на свои китайские предприятия. В интервью Bloomberg министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын (Ahn Duk-geun) с благодарностью отметил готовность американских коллег идти на такие послабления, но добавил, что те преимущественно исходили из важности китайских предприятий обеих компаний для мировой цепочки поставок компонентов.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Корейский чиновник в целом выразил готовность следовать планам США в сфере санкций, но хотел бы рассчитывать на диалог с ними, поскольку интересы корейских производителей в Китае представлены очень сильны. Например, импорт микросхем памяти в КНР на 45% покрывается корейскими компаниями, а всего доля Южной Корее в импорте технической продукции в КНР достигает 15,9%, уступая только Тайваню с его 25,2%. По словам министра, Южная Корея уже не так сильно зависит от китайской экономики, как раньше, но обе страны остаются важнейшими торговыми партнёрами друг для друга. Он хотел бы избежать запрета на поставку в Китай простейших микроэлектронных компонентов типа микросхем памяти, используемых при производстве гражданской продукции типа автомобилей.