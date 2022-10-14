По крайней мере, на китайских торговых площадках.

Когда в марте 2020 года началась пандемия, отраслевые аналитики ожидали, что продиктованный необходимостью перейти на удалённый режим работы и обучения всплеск спроса на ноутбуки начнёт снижаться уже во второй половине того же года. В действительности в силу разных причин, так или иначе связанных с пандемией, стабильный спрос на ноутбуки продержался почти два года, и только сейчас участники рынка начали говорить о перепроизводстве. По информации DigiTimes, поставщики ноутбуков в этом году готовят серьёзные скидки к ноябрьской распродаже.

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Источник изображения: DigiTimes

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Речь идёт об 11-м ноября, в Китае к этой дате приурочено празднование «дня холостяков», сопровождающееся распродажами на интернет-площадках. По всей видимости, и клиенты за пределами Китая могут рассчитывать на получение солидных скидок при покупке ноутбуков в окрестностях этой даты, ведь обычно китайские интернет-магазины и маркетплейсы устраивают многодневные распродажи. В третьем квартале объёмы продаж персональных компьютеров в годовом сравнении сократились на 15-20%, поэтому рынок определённо нуждается в ценовом стимулировании, хотя сложная макроэкономическая ситуация будет препятствовать его оживлению даже при наличии серьёзных скидок на ноутбуки.