И будет расширять производство в Китае, пока позволяют условия.

Обсуждая новейшие события в ходе общения с аналитиками на квартальной отчётной конференции, представители руководства TSMC не смогли сформулировать прогноз по степени влияния свежих санкций США против Китая на собственный бизнес, но заявили, что любой регион одинаково важен для компании, и она продолжит обслуживать всех клиентов, одновременно выполняя законные требования. Не бросит она и китайских клиентов – по крайней мере, насколько это будут позволять имеющиеся условия.

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Источник изображения: Heise

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Представители TSMC подтвердили, что компания освобождена на один год от необходимости лицензировать в США поставки на своё предприятие в китайском Нанкине оборудования, позволяющего выпускать 28-нм и 16-нм продукцию. Последняя как раз и подпадает под санкции США, но в данный момент китайская площадка TSMC больше нуждается в оборудовании для производства 28-нм чипов. Последние сейчас почти столь же популярны среди клиентов компании, как и 5-нм изделия. В третьем квартале выручка TSMC на китайском направлении сократилась с 13 до 8% от совокупной, но это было обусловлено преимущественно последствиями локдаунов в регионе.