Впереди будет только Южная Корея.

Озабоченность американских властей темпами экспансии китайской полупроводниковой промышленности, очевидно, возникла не на пустом месте, и статистика ассоциации SEMI это частично объясняет. Как сообщает источник, в период с 2022 по 2025 годы в строй по всему миру должно быть введено около 67 новых предприятий и производственных линий, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 300 мм. В среднем, объёмы их обработки будут расти в указанном интервале на 10% в год.

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Источник изображения: SEMI

При этом если сейчас на первом месте по количеству обрабатываемых ежемесячно кремниевых пластин типоразмера 300 мм находится Южная Корея с долей мирового рынка в 25%, а Тайвань довольствуется вторым с 21% рынка, то уже в следующем году мятежный остров потеснит континентальный Китай, который пока находится на третьем месте и занимает 19% рынка. К середине десятилетия КНР лишь укрепит свои позиции и увеличит долю до 23%, обеспечивая ежемесячную обработку 2,3 млн кремниевых пластин типоразмера 300 мм.

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Кстати, обе Америки к тому времени увеличат свою долю лишь с 8 до 9%, Европа и страны Ближнего Востока продвинутся с 6 до 7%, а вот Япония скатится с 15 до 12%. Страны Юго-Восточной Азии будут довольствоваться 5% рынка соответствующих услуг. Сильнее всего в указанный период увеличатся мощности по обработке кремниевых пластин для выпуска силовой электроники – на 39% в год, а контрактное производство будет довольствоваться темпами прироста не более 14% в год.