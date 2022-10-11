Среди них появится и электрогенератор на водородных топливных ячейках.

Многие автопроизводители, вставшие на путь электрификации, рано или поздно приходят к выводу о целесообразности производства систем стационарного хранения электроэнергии. По крайней мере, подобные шаги уже предприняли Tesla и Mercedes-Benz, а если верить ресурсу The Verge, созданная американским автогигантом дочерняя компания GM Energy претендует на место под солнцем на рынке, годовые обороты которого могут со временем вырасти до $120-150 млрд в год.

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Источник изображения: General Motors

В состав GM Energy войдут три структурных подразделения: Ultium Home и Ultium Commercial сосредоточатся на обслуживании потребительского и промышленного секторов энергетического рынка соответственно, а Ultium Charge 360 будет развивать фирменную экосистему зарядных станций для электромобилей. Клиентам GM Energy, которые уже обзавелись электромобилем, будут предложены всевозможные варианты зарядных устройств. Некоторые из них позволят тяговой батарее электромобиля выступать в качестве элемента «виртуальной электростанции», отдавая часть заряда обратно в сеть в моменты пиковых нагрузок. По словам представителей GM, тяговая батарея пикапа Chevrolet Silverado EV ёмкостью 200 кВт‧ч сможет на протяжении 21 дня снабжать электроэнергией среднее домовладение. Желающие смогут купить и систему зарядки электромобиля от солнечных батарей, в определённом исполнении она же сможет питать и домашние потребители. Правда, ждать появления решений GM на солнечных батареях американским клиентам корпорации придётся до 2024 года.

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Резонно предположить, что в составе домашних систем хранения электроэнергии GM сможет использовать, помимо новых, и отслужившие своё аккумуляторные ячейки, снятые с электромобилей соответствующих марок. После дефектовки и тестирования многие аккумуляторные элементы смогут долго служить в стационарных системах, прежде чем отправиться на вторичную переработку. На первых порах GM Energy в своих стационарных хранилищах электроэнергии будет использовать аккумуляторы, поставляемые партнёрами, но со временем она в значительной части перейдёт на собственные компоненты. К слову, среди перспективных разработок GM Energy упоминается и резервный источник питания на основе водородных топливных элементов.