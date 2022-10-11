Ситуация в отрасли складывается тревожная.

На протяжении основной части 2022 года руководство TSMC позволяло себе не только игнорировать сигналы о снижении спроса на ряд полупроводниковых изделий, но и сохранять прежний прогноз по росту выручки в текущем году, который оно сделало ещё в начале года. По информации DigiTimes, на приближающемся квартальном отчётном мероприятии TSMC уже не будет демонстрировать неоправданный оптимизм, и ограничится довольно сдержанным прогнозом по динамике выручки не только в четвёртом квартале текущего года, но и в первой половине следующего.

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Источник изображения: Micron Technology

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Напомним, что с января следующего года TSMC рассчитывала повысить стоимость своих услуг на несколько процентов, чтобы хотя бы частично покрыть рост издержек. Последний обусловлен не только глобальной инфляцией, но и собственными амбициями TSMC, которая и не думает сокращать капитальные затраты на строительство новых предприятий и освоение передовой литографии. По некоторым прогнозам, в следующем году эти затраты компании окажутся ещё выше, чем в текущем.