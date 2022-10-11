Поставки определённого оборудования прекратятся уже завтра.

По информации Reuters, поставщик оборудования для контроля качества изготовления полупроводниковой продукции — американская компания KLA, уже сообщила своим китайским клиентам о необходимости приостановить отгрузку своего оборудования с этой среды в связи с вступлением в силу новых экспортных ограничений со стороны США. На рассмотрение заявок профильным ведомством страны уйдёт до двух месяцев, и нет гарантии, что в итоге всем китайским клиентам KLA будет дано разрешение на получение профильного оборудования.

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Источник изображения: Wotol

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Сообщается, например, что поставки оборудования KLA прекратились даже в адрес китайского предприятия SK hynix, которое она унаследовала от Intel в результате сделки, оформленной в прошлом году. Оно специализируется на производстве твердотельной памяти, а новые экспортные ограничения США не позволяют американским компаниям поставлять в Китай оборудование, позволяющее изготавливать микросхемы 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук. Впрочем, SK hynix уже выразила готовность отстаивать свои права перед лицом американских бюрократов, и рассчитывает на благополучный для себя исход.