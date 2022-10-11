После затянувшихся выходных тайваньское издание DigiTimes сообщило, что отраслевые источники ожидают в ближайшие шесть месяцев снижения степени загрузки тех производственных линий TSMC, на которой выпускаются компоненты с использованием многих литографических норм. Среди более свежих техпроцессов спад спроса коснётся 7-нм продукции, а более зрелая литография почувствует спад почти в полном ассортименте, не считая 28-нм технологии. Последняя, по всей видимости, востребована автомобильным сегментом, который пока не победил дефицит чипов.
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Не будет снижена степень загрузки оборудования и на линиях, задействованных в производстве 5-нм продукции. Это достаточно продвинутый техпроцесс, доступ к которому желают получить многие клиенты TSMC, включая Apple, которая сама по себе формирует до четверти всей выручки тайваньского подрядчика. Снижение степени загрузки оборудования негативно сказывается на затратах производителя, поскольку присутствуют постоянные издержки, которые в данном случае приходится распределять на себестоимость меньшего объёма продукции, либо сокращать норму прибыли. Впрочем, цены на полупроводниковые компоненты растут и без этого, так что ещё один фактор в глобальном смысле погоды не сделает.