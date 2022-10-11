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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Опасения по поводу последствий санкций обвалили капитализацию компаний полупроводниковой отрасли на $240 млрд
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
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Вторник едва не стал «чёрным» для рынка акций компаний полупроводникового сектора, как поясняет Bloomberg, поскольку биржи на Тайване, в Южной Корее и Японии в понедельник не работали, и у инвесторов было время, чтобы обдумать возможные последствия американских санкций против Китая, которые были введены в пятницу. Акции TSMC просели на 7%, ценные бумаги Samsung достигли годового минимума, акции SK hynix начали торги со снижения на 3,5%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В общей сложности компании полупроводникового сектора утром во вторник потеряли $240 млрд капитализации. Объявленные США санкции наслоились на и без того нервозную обстановку на фондовых рынках. Досталось и японским компаниям — акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron подешевели на 5,8%. По мнению аналитиков Omdia, до сих пор сохранявшие возможность поставлять своё оборудование в Китай японские производители в течение ближайших двадцати лет могут полностью лишиться китайских клиентов. Последним, в свою очередь, придётся активнее разрабатывать собственное оборудование для производства полупроводниковых чипов.

#финансы #полупроводники #китай #санкции #сша #акции
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