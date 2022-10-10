И это только на направлении суперкомпьютеров.

Хотя официальные представители NVIDIA уже успели заявить, что введённые в октябре санкции США против Китая не смогут существенно ухудшить положение компании по сравнению с теми, что были предусмотрены незадолго до этого, среди аналитиков нашлись те, кто заявил о неизбежности снижения выручки крупнейших поставщиков полупроводниковых компонентов из-за новой волны антикитайских санкций. Специалисты Citi считают, что компании вроде Intel, AMD и NVIDIA лишатся от 5 до 10% совокупной выручки в результате этого этапа введения экспортных ограничений.

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Источник изображения: AMD

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По сути, этот прогноз учитывает только тот урон, который повлекут санкции США в области поставок компонентов для суперкомпьютерных систем. Косвенно новые санкции ограничат поставки в Китай различных логических микросхем, твердотельной памяти и оперативной памяти, хотя принимаемые властями США меры и направлены преимущественно на серверный сегмент. Кроме того, очевидным образом пострадает бизнес компании YMTC, которая по своим технологическим возможностям в области производства твердотельной памяти уже вплотную приблизилась к лидерам рынка. Micron и Western Digital Corporation, как считают аналитики Citi, выиграют от формального устранения такого амбициозного конкурента из Китая.