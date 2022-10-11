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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Умная зубная щётка Nandme NX 8000 от Xiaomi доступна по скидке 20 долларов на AliExpress
Nandme NX 8000 не только эффективно очищает ротовую полость, но и научит владельца сложной науке правильной очистке зубов
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По мнению стоматологов, регулярная очистка ротовой полости позволяет избежать множества проблем, сохранив здоровье своих зубов на протяжения десятилетий. Прежде всего нужно помнить, что остатки пищи провоцируют возникновение микробов, в результате чего наблюдается эрозия зубов и кариес. Не менее опасно образование зубного камня, итогом появления которого может стать воспаление дёсен и опасное заболевание пародонтит. Кроме того, со временем дыхание становится несвежим, что негативно влияет на социальную жизнь человека. Ну а о потемнение зубов всем известно из рекламы, ведь ослепительной улыбкой в наше время хотят обладать миллионы людей. При этом стоматологи констатируют, что избежать всех этих проблем достаточно сложно, ведь очень многие не умеют чистить зубы.



Именно так, требуется не только делать это регулярно, но и правильно. Стоит соблюдать простые правила: чистить зубы утром и вечером под углом 45 градусов не менее двух минут. Но даже если вы соблюдаете эти условия, то можете не достигать высокой эффективности из-за неправильного давления и интенсивности. Получается, что возникает сильное трение, тогда как остатки пищи не удаляются, при этом происходит повреждение дёсен с размножением опасных бактерий. Выходит, что вы регулярно ухаживаете за полостью рта, но всё становится только хуже. Если вы полагаете, что сложная наука очистки зубов не для вас, то можно купить новую зубную щётку Nandme NX 8000 от Xiaomi, которая возьмёт дело в свои руки, гарантируя вам высокий результат, здоровье и белизну зубов.



Внутри Nandme NX 8000 расположен специальный чип, который отслеживает интенсивность и давление чистки и сигнализирует, если скорость становится опасной. В этот момент жёлтым цветом загорается сенсорное кольцо, а вибрация указывает на то, что владелец немного переусердствовал. Если сенсор светится синим цветом, то следует заменить насадку на более новую. По мнению экспертов, Nandme NX 8000 представляет собой новое поколение умных зубных щёток, поскольку она не только создана из высококачественных материалов, но и способна увеличить эффективность за счёт умного программного обеспечения. Например, время очистки длится 2 минуты, при этом сама щётка будет вибрировать, напоминая о том, что необходимо сменить зону очистки. По окончании работы устройство выключится самостоятельно, а встроенного аккумулятора хватит на 200 дней, учитывая утренний и вечерний циклы.



Производитель уверен в качестве товара, поэтому в случае любых непредвиденных обстоятельств предлагает полную замену в течение 3 лет с момента покупки. В комплекте идут 12 насадок со щетинками Dupont, а благодаря высокочастотной вибрации со скоростью 41 000 колебаний в минуту можно добиться ослепительной белизны зубов. Nandme NX 8000 имеет класс защиты IXP 7, что позволяет мыть её под струёй проточной воды.



Всего несколько дней вы получите шанс купить зубную щётку по выгодной цене. Так, если ещё недавно Nandme NX 8000 стоила 62.49 доллара, то с 10 октября по 14 октября вы можете приобрести её на AliExpress всего за 49.99 доллара. Все наши читатели могут воспользоваться промокодом «NRFAN7», который гарантирует скидку в размере 7 долларов (всего 20 долларов). Также вы можете купить зубную нить F88 за 12.99 доллара, ну а первые 100 счастливчиков и вовсе получат этот полезный аксессуар для чистки полости рта бесплатно.
#xiaomi #nandme
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