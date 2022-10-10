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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Немецкие студенты разогнали электромобиль до 100 км/ч менее чем за полторы секунды
Но сперва его пришлось создать.
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Возможно, в это сложно поверить, но группе GreenTeam из 20 студентов Университета Штутгарта удалось создать прототип электромобиля массой всего 145 кг, который за счёт наличия силовой установки мощностью 241 л.с. и полного привода смог разогнаться до 100 км/ч за рекордные 1,461 секунды. Предыдущий мировой рекорд для электромобилей был установлен швейцарской гоночной командой AMZ Racing и соответствовал 1,513 секунды.

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Источник изображения: YouTube, GreenTeam

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Компактное транспортное средство без крыши с кузовом из стекловолокна и единственным местом сложно назвать практичным, но серийные электромобили отстают от него не так сильно. Та же Tesla Model S Plaid должна этот рубеж проходить менее чем за две секунды, и на аналогичные показатели ориентируется представленный недавно Lucid Air в особой версии Sapphire Edition, который будет стоить минимум $249 000.

#электромобили #разгон
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