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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Санкции США не распространяются на поставки в Китай потребительских процессоров
И даже некоторого ассортимента серверных.
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За неимением более значимых для полупроводниковой отрасли новостей, агентство Bloomberg всё утро обсуждало возможные последствия новых американских санкций для различных отраслей экономики Китая. Аналитики Bernstein, в свою очередь, сочли нужным пояснить, что введённые в США ограничения не коснутся поставок в Китай не только потребительских, но и серверных процессоров.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В последнем случае, правда, речь идёт о процессорах для серверов начального и среднего уровня, которые не принято использовать при создании суперкомпьютерных систем. Китайской стороне, по всей видимости, данное послабление оставляет определённый простор для манёвра, поскольку можно будет создавать более крупные, но менее производительные в удельном выражении вычислительные системы, используя доступные компоненты зарубежного производства даже после введения новых санкций. Компания NVIDIA, кроме того, добилась от властей США разрешения поставлять в Китай ускорители вычислений H100 и A100 до сентября следующего года, так что для её местных клиентов влияние новой волны санкций будет не сиюминутным.

#процессоры #китай #санкции #сша #торговая война
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OgoGoLog
12:40
Стрелочник. Понятно. Слился "захiзнiк".
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
1TronpmG5
12:39
Вряд ли тезис "Образованные китайцы массово мечтают уехать оттуда" ты придумал сам. В Китайском дискурсе этот тезис маргинален чуть более чем полностью. Там популярность такого дискурса на уровне Нава...
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Каrlsоn
12:38
Более правильный вопрос - почему ты родину еще не защищаешь? Сцыкло?
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rikki_tikki
12:38
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Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Серегарус
12:38
логично, интел и амд должны же как-то зарабатывать
Санкции США не распространяются на поставки в Китай потребительских процессоров
Midosa
12:37
И с таким моторчиком её цена, равная цене мерседеса Е-класса со 197 л.с. + 9 ступенчатым автоматом + кучей шикарных опций, разумеется оправдана. РНМГ. Когда купить намерен? А в весте за 50 000 баксов ...
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Каrlsоn
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Кровь с начала войны всегда нужна была, но рашковцам она не нужна, их тут удобренями набросано... а удобрениям кровь не нужна...
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
OgoGoLog
12:37
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rikki_tikki
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1TronpmG5
12:35
Ну лоббисты ВПК в США придумают для чего они нужны. Не сомневайся. Проблему надо решать в корне.
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