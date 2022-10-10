И даже некоторого ассортимента серверных.

За неимением более значимых для полупроводниковой отрасли новостей, агентство Bloomberg всё утро обсуждало возможные последствия новых американских санкций для различных отраслей экономики Китая. Аналитики Bernstein, в свою очередь, сочли нужным пояснить, что введённые в США ограничения не коснутся поставок в Китай не только потребительских, но и серверных процессоров.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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В последнем случае, правда, речь идёт о процессорах для серверов начального и среднего уровня, которые не принято использовать при создании суперкомпьютерных систем. Китайской стороне, по всей видимости, данное послабление оставляет определённый простор для манёвра, поскольку можно будет создавать более крупные, но менее производительные в удельном выражении вычислительные системы, используя доступные компоненты зарубежного производства даже после введения новых санкций. Компания NVIDIA, кроме того, добилась от властей США разрешения поставлять в Китай ускорители вычислений H100 и A100 до сентября следующего года, так что для её местных клиентов влияние новой волны санкций будет не сиюминутным.