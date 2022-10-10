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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые санкции США будут способствовать развитию собственной инфраструктуры по производству чипов в Китае
Но в первые годы будет тяжело.
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Как отмечает Bloomberg, акции китайских компаний технологического сектора упали в цене после объявления американскими чиновниками о введении новых санкций. Курс акций SMIC, которая является крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов в Китае, снизился сразу на 5,2%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Специалисты Nomura Securities считают, что прогресс китайских разработчиков в ближайшие годы будет сильно ограничен отсутствием у них доступа к услугам контрактных производителей чипов на Тайване и в Южной Корее. А вот аналитики Jefferies Financial Group убеждены, что новые санкции будут способствовать развитию в Китае собственного производства чипов и оборудования для их изготовления. Не так давно стало известно, что Китай уже располагает возможностью выпускать 14-нм чипы независимо от доступа к зарубежным материалам, технологиям и оборудованию.

#полупроводники #китай #санкции
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