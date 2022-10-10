Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По словам Илона Маска, китайские власти противятся запуску сервиса Starlink в КНР
Их настораживает специфика его использования на территории Украины.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Обширное интервью Илона Маска (Elon Musk) изданию Financial Times содержало упоминания о требованиях китайских властей не запускать спутниковый интернет Starlink на территории этой страны. По сути, как признался глава и основатель SpaceX, китайские чиновники даже потребовали от него предоставления твёрдых гарантий на этот счёт.

реклама

Источник изображения: The New York Times

Причиной такого неодобрительного отношения, по мнению самого Маска, могло стать развёртывание компанией сервиса Starlink на территории Украины. Взявшись за обсуждение политических тем, Илон Маск накануне также предложил Китаю сделать Тайвань особой административной территорией по примеру Гонконга. В случае военного конфликта вокруг Тайваня, как считает Маск, бизнес компании Tesla в регионе пострадал бы, но она смогла бы сохранить возможность продавать электромобили шанхайской сборки китайским клиентам.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Подобный конфликт, по мнению Маска, затронул бы и интересы компании Apple. Кроме того, мировая экономика столкнулась бы с 30-процентным спадом. Илон Маск признался, что считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Минимизировать его последствия, впрочем, можно было бы за счёт предоставления острову широкой автономии в составе КНР, как Маск советовал ранее.

#китай #илон маск #starlink #украина #спутниковый интернет #китай возвращает тайвань
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
Китай предсказуемо выступил с осуждением новых санкций со стороны США
Блокада Тайваня невыгодна самому Китаю, как считают на острове
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
31
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
162
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
33
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
34
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
14
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
107
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
14
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
2
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
+

Сейчас обсуждают

Тихон Вергентьев-Михайлов
09:35
про длину контактных дорожек слышал что-нибудь ? у тебя ОЗУ от ЦП разнесены так, что это вообще работать не будет.
Преемник легендарного суперкулера Noctua NH-D15 выйдет в начале 2023 года
XAM
09:34
Что с ебалом, каклы? https://www.youtube.com/watch?v=ShJQHIB4U-8
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
XAM
09:33
Ну вот ты громко пернул в лужу. Киеву привет.
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
XAM
09:32
Нато большое, их утилизация тоже займет время.
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
Redneck_prm
09:29
Сидеть на специфическом корпусе, покупать видюху не глядя на габариты... На лицо классическая спонтанная покупка, когда "хочу хочу хочу" перевешивает всё остальное.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Leosin
09:20
"Да и игр, где потребуется 4080/4090 мы не увидим в ближайшие 10 лет точно." Вы гоните, сейчас самые топовые карты не справляются с некоторыми играми в 4К, а через 10 лет уже активно будут использоват...
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Иннокентий Васильевич
09:19
Не так Любое говнище имеет шанс быть не браком В данном случае человеку не повезло
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
Dmitry Mitry
09:15
И как это будет работать? Компании из США бегут не просто так, дома производить дорого, в Азии гораздо дешевле. И никакие пошлины и санкции ничего не решат, можно запретить Apple производить в Китае, ...
Джозеф Байден полон решимости превратить США в мировой центр производства
Юра Репченко
09:11
Нет ну а что он ожидал.
По словам Илона Маска, китайские власти противятся запуску сервиса Starlink в КНР
Skornilovich
09:08
Да не, даже баба так не может.... Тут что то иное
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем