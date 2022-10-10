Их настораживает специфика его использования на территории Украины.

Обширное интервью Илона Маска (Elon Musk) изданию Financial Times содержало упоминания о требованиях китайских властей не запускать спутниковый интернет Starlink на территории этой страны. По сути, как признался глава и основатель SpaceX, китайские чиновники даже потребовали от него предоставления твёрдых гарантий на этот счёт.

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Источник изображения: The New York Times

Причиной такого неодобрительного отношения, по мнению самого Маска, могло стать развёртывание компанией сервиса Starlink на территории Украины. Взявшись за обсуждение политических тем, Илон Маск накануне также предложил Китаю сделать Тайвань особой административной территорией по примеру Гонконга. В случае военного конфликта вокруг Тайваня, как считает Маск, бизнес компании Tesla в регионе пострадал бы, но она смогла бы сохранить возможность продавать электромобили шанхайской сборки китайским клиентам.

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Подобный конфликт, по мнению Маска, затронул бы и интересы компании Apple. Кроме того, мировая экономика столкнулась бы с 30-процентным спадом. Илон Маск признался, что считает конфликт вокруг Тайваня неизбежным. Минимизировать его последствия, впрочем, можно было бы за счёт предоставления острову широкой автономии в составе КНР, как Маск советовал ранее.