Пока в мире свирепствовала пандемия, а компанию Intel преследовали технические неудачи, AMD не только активно увеличивала свою долю рынка, но и наращивала выручку, и инвесторы начали к этому привыкать. На уходящей неделе руководству AMD пришлось заявить, что выручка в третьем квартале сократилась примерно на $1 млрд относительно ожиданий, в клиентском сегменте компания выручила не более $1 млрд, а серверный хоть и обеспечил рост профильной выручки до $1,8 млрд, удержать акции AMD от падения стоимости на 15% не смог.
реклама
По словам аналитиков Bernstein, хотя слабость рынка ПК и была ожидаемой, в отношении AMD мало кто из экспертов рассчитывал на столь заметное ухудшение показателей. По мнению авторов аналитической записки, конечный спрос резко снизился преимущественно в последние недели, а торговые партнёры AMD приступили к активному сокращению складских запасов продукции.
По мнению специалистов Citi Research, на сегменты ПК и смартфонов приходится около 50% всего спроса на полупроводниковые компоненты. Во втором квартале объёмы поставок ПК, по данным IDC, сократились в годовом сравнении на 15% и последовательно на 5%. Среди экспертов нет уверенности, что нижняя точка спада уже пройдена. Некоторые из них считают, что это случится на рубеже этого и следующего годов.