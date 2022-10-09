Не обошлось без полировки медных поверхностей.

Приближение зимнего сезона по привычке радует одного из самых активных оверклокеров, выступающих на HWBot под российским флагом, но Traktor уже давно располагает так называемым чиллером, позволяющим достигать температур охлаждающей жидкости намного ниже комнатной, поэтому от климатических явлений зависит всё меньше. Чиллер был подключен к водоблоку, установленному на центральный процессор Intel Core i9-12900K, а видеокарту GeForce RTX 3090 наш соотечественник смог разогнать до 2070/21688 МГц, причём с некоторых пор Алексей увлекается доводкой основания систем охлаждения при помощи абразивных материалов с целью улучшения контакта с чипами видеокарты, и данный эксперимент не стал исключением.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Например, в ходе прошлого эксперимента с GeForce RTX 3070 он смог при помощи полировки основания добиться снижения температуры графического процессора в пике с 73 до 42 градусов Цельсия. Дополнительно результаты разгона могут быть улучшены за счёт перехода на более эффективные термопрокладки, но пока Traktor только ожидает их получения. Центральный процессор Intel Core i9-12900K при охлаждении водоблоком через чиллер смог сохранить в тесте 3DMark Ice Strom Unlimited активность шести ядер и шести потоков на частоте 5743 МГц. В итоге это позволило набрать 445 136 баллов и занять первое место среди всех одиночных видеокарт, а также второе в абсолютном зачёте. В дальнейшие планы нашего соотечественника входит приобретение процессора Intel Core i9-13900K и его разгон.