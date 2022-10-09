Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский энтузиаст занял первое место в 3DMark Ice Strom Unlimited при помощи GeForce RTX 3090
Не обошлось без полировки медных поверхностей.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Приближение зимнего сезона по привычке радует одного из самых активных оверклокеров, выступающих на HWBot под российским флагом, но Traktor уже давно располагает так называемым чиллером, позволяющим достигать температур охлаждающей жидкости намного ниже комнатной, поэтому от климатических явлений зависит всё меньше. Чиллер был подключен к водоблоку, установленному на центральный процессор Intel Core i9-12900K, а видеокарту GeForce RTX 3090 наш соотечественник смог разогнать до 2070/21688 МГц, причём с некоторых пор Алексей увлекается доводкой основания систем охлаждения при помощи абразивных материалов с целью улучшения контакта с чипами видеокарты, и данный эксперимент не стал исключением.

реклама

Источник изображения: HWBot, Traktor

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Например, в ходе прошлого эксперимента с GeForce RTX 3070 он смог при помощи полировки основания добиться снижения температуры графического процессора в пике с 73 до 42 градусов Цельсия. Дополнительно результаты разгона могут быть улучшены за счёт перехода на более эффективные термопрокладки, но пока Traktor только ожидает их получения. Центральный процессор Intel Core i9-12900K при охлаждении водоблоком через чиллер смог сохранить в тесте 3DMark Ice Strom Unlimited активность шести ядер и шести потоков на частоте 5743 МГц. В итоге это позволило набрать 445 136 баллов и занять первое место среди всех одиночных видеокарт, а также второе в абсолютном зачёте. В дальнейшие планы нашего соотечественника входит приобретение процессора Intel Core i9-13900K и его разгон.

#nvidia #экстремальный разгон #geforce rtx 3090 #3dmark
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Акции AMD упали в цене на 15% до 52-недельного минимума
По примеру Apple компания NVIDIA попробует поторговаться с TSMC, чтобы не платить больше за её услуги
Интересы NVIDIA не особо пострадают в результате введения новых санкций США против Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
101
Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
24
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
43
Обзор Tecno Pova Neo 2 – смартфон с аккумулятором на 7000 мА*ч, стереодинамиками и огромным экраном
5
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
82
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
5
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
1
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-бан100504
07:29
Жалко что комиссия оон не в курсе!))
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Каrlsоn
07:24
К счастью, мы не один народ... И никогда не были... И, уж точно, никогда не будем... А про мост - вам оставили лазейку чтобы из Крыма сдрыснуть... Скоро и того не будет... Поторопитесь...
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
SVG4K
07:24
Ахахах он бы еще на 60 гигов бы потестил, а что они тоже летают кое-как, и вин 10 компакт на него встанет легко. Щас с нуля все что меньше 500 гб даже смотреть стыдно, ибо даже торренты на ссд качать ...
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
Kasyan
07:23
https://t.me/rt_russian/129185
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
ахахаxа
07:20
щас Киев походу сожгут до тла 03:50 09.10.2022 В Киеве заявили, что послу Украины в Минске вручили ноту МИД Украины: послу в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
D3m0n
07:11
Это для люто криворуких чтоль? Ну или алкашей с "трясуном". Сто раз переставлял, кристалл не сколол. Но сколотый угол на кристалле видел. Проц купил такой с рук за дешман, но абсолютно рабочий.
Noctua выпустила защитное приспособление от термопасты для процессоров AMD на сокете AM5
D3m0n
07:08
Ага, чисто по-пацански перестроит всю систему ))) То же самое с микробами - если похожи на наших, то иммунитет будет работать. А если другая "архитектура" - сами с голодухи сдохнут.
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
Kasyan
07:07
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Гость
07:04
Ты в мозг выипанное существо, где доказы того, что это реальность?
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Опричник
07:02
Тебя, обезьяну, вообще напрасно с дерева сняли. А ну брысь обратно!
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем